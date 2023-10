Cooperazione internazionale, il Console generale algerino in Prefettura ad Agrigento

Il prefetto di Agrigento, Filippo Romano, ha incontrato il console generale algerino Chauki Chemmam (il consolato generale ha sede a Napoli) che sta girando le Prefetture siciliane. Non s’è parlato molto dei problemi degli algerini perché sono pochissimi nell’Agrigentino, appena un centinaio di persone. Ma si è parlato dei rapporti con la Tunisia. I rapporti fra Algeria ed Italia sono particolarmente buoni – è stato confermato durante il faccia a faccia – . Al punto che per l’Algeria, l’Italia è diventata, con la cooperazione internazionale, il primo partner dei rapporti bilaterali. L’Italia, per l’Algeria, ha superato la Francia ed è la prima nazione di riferimento. L’Algeria è Paese di immigrazione e non più di emigrazione – anche questo è emerso dall’incontro alla Prefettura di Agrigento – . L’Algeria intende mantenere rapporti positivi e costruttivi con la Sicilia che ospita la ospita, a Priolo, una grande raffineria ed è il punto d’arrivo del gasdotto algerino che, adesso, a seguito della guerra fra Russia e Ucraina, ha un’importanza maggiore rispetto al passato.