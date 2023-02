Cosa sono i welcome bonus e come usarli

Il gioco digitale è oggi divenuto uno dei maggiori e più importanti hobby in Italia, anche grazie alla sua semplicità, velocità d’utilizzo e redditività. Inoltre, per ottenere un più elevato numero di giocatori, i siti scommesse propongono i cosiddetti welcome bonus. Si tratta di bonus destinati ai nuovi clienti con il fine di fidelizzarli e regalare loro un vantaggio al momento dell’ingresso nel mondo del gambling.

Questa pratica è oggi presente in ognuno dei casinò online e differisce da portale in portale per l’importo offerto, per i requisiti di rigiocata etc. Infatti, questi bonus di benvenuto non sono tutti uguali e vengono declinati diversamente per ogni casinò. In via generale, possiamo dire che tutti i portali con licenza di gioco oggi possono fornire agli utenti tre diversi bonus di benvenuto: bonus sul primo deposito, bonus senza deposito e un bonus free spin.

La prima tipologia di bonus, quella riguardante i bonus “sul primo deposito” è anche quella diffusa e redditizia. Essa, infatti, fornisce all’utente la possibilità di ottenere un importante incentivo economico al gioco a fronte di un altrettanto importante primo deposito effettuato. Ad esempio, possiamo prendere il caso di molti casinò online che offrono un bonus fino a 1.000 euro sul primo deposito. Ma cosa significa esattamente?

Un bonus fino a 1.000 corrisponde ad un premio che può appunto raggiungere il tetto massimo di 1.000 a fronte di un primo deposito di pari importo. Si tratta quindi di un bonus di benvenuto pari al 100% dell’importo depositato. Tale valore non viene però caricato in automatico nel saldo del giocatore ma per essere sbloccato necessita di un requisito di rigiocata.

Parlando in termini semplici, il giocatore che deposita 1.000 euro ne ottiene 1.000 come bonus. Questo bonus può essere utilizzato solo dopo un minimo di rigiocata, vale a dire un importo minimo che il giocatore ha già impiegato per scommesse o casinò. Questo minimo è solitamente compreso tra le 20 e le 40 volte l’importo bonus ottenuto.

La seconda tipologia di bonus è quella relativa ai bonus casino senza deposito immediato. Essa si riferisce a tutti quei bonus offerti al giocatore senza la necessità che egli abbia preventivamente effettuato un deposito sul casinò online prescelto. Si tratta di bonus completamente offerti dal casinò al fine di attrarre un buon numero di clienti. Essi erano maggiormente diffusi durante l’inizio del gioco digitale e, lentamente, sono via via diminuiti, anche per via del costo che i casinò devono sostenere.

Infatti, questo bonus può riguardare importi compresi tra i 5 e i 20 euro prima del primo deposito. Si tratta ovviamente di un tipo di bonus molto allettante che è oggi poco diffuso. Anche in questo caso, il giocatore deve necessariamente effettuare delle scommesse per poter utilizzare l’importo bonus, con un meccanismo molto simile a quello del requisito di rigiocata.

In ultimo, abbiamo i bonus free spin. Si tratta di quei bonus che, in un certo qual modo, incontrano la legge sul gioco in Sicilia poiché offrono gratuitamente ai giocatori la possibilità di provare delle slot machine senza aver investito nemmeno un euro. Si tratta quindi di un incentivo “sicuro” che non alimenta patologie o dipendenze e permette all’utenza di prendere le misure con il gioco d’azzardo senza subire perdite o sconfitte.

Tale bonus si può sbloccare semplicemente con la registrazione al portale prescelto che lo offre al giocatore. Egli, una volta registrato, potrà riscuotere il proprio bonus e iniziare a giocare gratuitamente su alcune delle slot messe a disposizione. Attraverso i giri gratuiti, il giocatore può padroneggiare le meccaniche di gioco senza l’ansia di sbagliare o di perdere denaro. Il tutto, a pieno e completo beneficio del giocatore e della sua esperienza di gioco.