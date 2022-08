Covid, 184 nuovi positivi nell’agrigentino

Sono 184 i nuovi casi di coronavirus registrati in provincia di Agrigento nella giornata del 24 agosto a fronte di 691 tamponi processati. Il dato emerge dal bollettino dell’Asp. Non si registrano nuove vittime. Si registrano invece 2 nuovi ricoveri in ospedale mentre i guariti sono 307.

La situazione negli ospedali

Sono 26 le persone ricoverate, di questi 6 presso il San Giovanni di Dio di Agrigento, 18 presso l’ospedale di Ribera e uno fuori provincia. Ci sono due ricoveri in terapia intensiva presso l’ospedale di Ribera.

I contagi comune per comune

Agrigento 230; Alessandria della Rocca: 5; Aragona: 28; Bivona: 16; Burgio: 12; Calamonaci: 6; Caltabellotta: 13; Camastra: 11; Cammarata: 9; Campobello di Licata: 36;Canicattì: 130 ; Casteltermini: 17 ; Castrofilippo: 3 ; Cattolica Eraclea: 25 ; Cianciana: 27 ; Comitini: 7 ; Favara: 144; Grotte: 9; Joppolo Giancaxio: 5 ; Licata: 175; Lucca Sicula: 12 ; Menfi: 84 ; Montallegro: 14; Montevago: 12 ; Naro: 9 ; Palma di Montechiaro: 73; Porto Empedocle: 38 ; Racalmuto: 11; Raffadali: 41 ; Ravanusa: 62 ; Realmonte: 18 ; Ribera: 77; Sambuca di Sicilia: 23 ; San Biagio Platani: 35 ; San Giovanni Gemini: 12 ; Sant’Angelo Muxaro: 4 ; Santa Elisabetta: 6; Santa Margherita di Belìce: 23; Santo Stefano Quisquina: 34 ; Sciacca: 183; Siculiana: 14 ; Villafranca Sicula: 5.