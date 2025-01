Crisi idrica a Canicattì, il sindaco Corbo: “turni ridotti a 9 giorni”

“Cari concittadini, desidero comunicarvi un importante aggiornamento in merito alla situazione della fornitura idrica destinata al nostro Comune.

In occasione della riunione della cabina di regia convocata su nostra richiesta da Sua Eccellenza il Prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, e svoltasi nei giorni scorsi, la nostra Città ha chiesto ed ottenuto un incremento della fornitura idrica, che è stata portata a circa 55 l/s, cui si aggiunge la disponibilità derivante dall’utilizzo dell’acqua attinta dai pozzi che abbiamo messo in funzione nel territorio comunale. Grazie a questo incremento, i turni per la fornitura idrica sono stati ridotti a 9 giorni, circostanza che rappresenta un significativo miglioramento rispetto alle criticità che abbiamo vissuto in passato, con turni che in alcuni casi raggiungevano i 30 giorni e che determinavano gravissimi disagi per la cittadinanza.Desidero evidenziare, inoltre, che nella cabina di regia è stata discussa anche la nostra richiesta di realizzare un potabilizzatore in Contrada Montagna, che confidiamo sia accolta in tempi brevi dagli Enti competenti.Desidero rivolgere il mio ringraziamento a Sua Eccellenza il Prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, all’Assessore Regionale all’Energia, Roberto Di Mauro, al responsabile regionale della Protezione Civile, Salvo Cocina, per la sollecitudine e l’attenzione dimostrate nei confronti delle istanze della nostra comunità.Continueremo a monitorare la situazione ed a realizzare ogni azione diretta a ridurre ulteriormente i turni idrici.” Così il sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo.