Criticità strada provinciale “Tre Fontane”, Corbo: “ci stiamo attivando per la messa in sicurezza”

“In merito alla situazione della strada provinciale di contrada “Tre Fontane”, stiamo seguendo con attenzione la criticità. La frana, che coinvolge la carreggiata, si è aggravata a causa delle persistenti piogge.

Ho già parlato con il presidente del Libero Consorzio, Giuseppe Pendolino, affinché l’Ente provinciale intervenga con la massima urgenza”, comunica il sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo. “Nei giorni scorsi abbiamo anche interloquito con i tecnici del Libero Consorzio di Agrigento, che stanno approntando un progetto per la messa in sicurezza del fronte franato e il ripristino della strada”, ha concluso il primo cittadino.