Ultime Notizie

Criticità strada provinciale “Tre Fontane”, Corbo: “ci stiamo attivando per la messa in sicurezza”

La nota del sindaco Vincenzo Corbo

Pubblicato 2 minuti fa
Da Redazione

“In merito alla situazione della strada provinciale di contrada “Tre Fontane”, stiamo seguendo con attenzione la criticità. La frana, che coinvolge la carreggiata, si è aggravata a causa delle persistenti piogge.
Ho già parlato con il presidente del Libero Consorzio, Giuseppe Pendolino, affinché l’Ente provinciale intervenga con la massima urgenza”, comunica il sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo. “Nei giorni scorsi abbiamo anche interloquito con i tecnici del Libero Consorzio di Agrigento, che stanno approntando un progetto per la messa in sicurezza del fronte franato e il ripristino della strada”, ha concluso il primo cittadino.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 4/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ultime Notizie

Criticità strada provinciale “Tre Fontane”, Corbo: “ci stiamo attivando per la messa in sicurezza”
Caltanissetta

La “Strada degli Scrittori” si mobilita per salvare la biblioteca di Niscemi
Apertura

Torna il maltempo, domani allerta gialla in Sicilia
Agrigento

Vaccinazione antinfluenzale, aperture pomeridiane nei centri dell’ASP di Agrigento
Agrigento

Capitale Cultura, Mazzi: “MiC in attesa relazione Agrigento, poi pagamento terza tranche”
Agrigento

Droga a piazzale Rosselli, perquisizioni nei confronti di 13 extracomunitari  
banner italpress istituzionale banner italpress tv