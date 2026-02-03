Agrigento

Polizia, dopo 40 anni va in pensione il commissario capo Onofrio Palilla

E' stato prima al distaccamento di Polizia stradale di Canicattì, poi ad Agrigento, per concludere il suo percorso presso la Questura di Caltanissetta

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Lo scorso primo febbraio, dopo 40 anni, ha cessato il servizio attivo nella Polizia di Stato il Commissario Capo Onofrio Palilla. Il funzionario, in Polizia dal 1986, ha svolto tutta la sua carriera nella Polizia Stradale, una delle quattro specialità della Polizia di Stato, ricoprendo diverse qualifiche. Onofrio Palilla ha iniziato il suo servizio al Compartimento Polizia Stradale di Palermo, Distaccamento di Lercara Friddi. Nel 1989 è stato assegnato al Distaccamento Polizia Stradale di Canicattì, dove ha svolto servizio ininterrottamente fino al 2019, e dal 2005 quale comandante. Quindi è stato trasferito alla Sezione Polizia Stradale di Agrigento, quale funzionario addetto, e dal 2024 fino al 31 gennaio scorso alla Sezione Polizia Stradale di Caltanissetta, quale Dirigente. Al Commissario Palilla, funzionario di Polizia preparato e apprezzato da tutti i colleghi, vanno i nostri migliori auguri. In attesa di una nuova assegnazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, le funzioni di Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Caltanissetta sono svolte dal Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato Sonia Zicari, attuale Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Agrigento.

