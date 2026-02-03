La “Strada degli Scrittori” si mobilita per salvare la biblioteca di Niscemi

La “Strada degli Scrittori” lancia due iniziative su Niscemi, mentre si mobilita insieme con decine di autori sollecitati dall’appello di Stefania Auci per salvare i quattromila libri della biblioteca privata “Angelo Marsiano”. Considerata la difficoltà di recuperare questo prezioso patrimonio per il momento irraggiungibile perché l’immobile rischia di cedere, in bilico sul ciglio della frana, la “Strada degli Scrittori” auspica “una concreta salvaguardia di un altro patrimonio a rischio.

Quello della Biblioteca comunale intestata al poeta Mario Gori, purtroppo anch’essa attualmente in zona rossa”. “Oltre alla speranza del pieno recupero di questi due gioielli di Niscemi condivisa dalla collettività degli autori mobilitati dall’appello, nella necessità di guardare avanti”, la “Strada degli Scrittori” lancia intanto due iniziative. La prima è una mobilitazione per incrementare la dotazione della biblioteca dell’unico istituto di istruzione superiore della città, il liceo scientifico “Leonardo Da Vinci”. Con una prima donazione di 50 libri, fra saggi e romanzi, destinati ai giovani di Niscemi. E con l’auspicio che altre donazioni seguano. La seconda consiste nel progetto, già concordato con la preside dello stesso liceo, professoressa Viviana Morello, di fare svolgere agli studenti delle ultime classi un tema dal titolo: “Niscemi, la città del futuro che immagino”.

Un tema da sviluppare a scelta sotto forma di breve racconto, in poesia o sotto qualsiasi forma espressiva, anche audiovisiva. Gli autori dei cinque migliori componimenti, indicati da una giuria in via di costituzione, saranno ospitati e iscritti a fine maggio per una settimana al decimo “Master di scrittura” che si terrà ad Agrigento sul tema “Le parole dell’immagine. Da Minneapolis a Niscemi”.