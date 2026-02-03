Vaccinazione antinfluenzale, aperture pomeridiane nei centri dell’ASP di Agrigento

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento potenzia l’offerta vaccinale sul territorio provinciale con l’attivazione di aperture straordinarie pomeridiane dei centri vaccinali, con l’obiettivo di facilitare l’accesso alla vaccinazione antinfluenzale e aumentare la copertura della popolazione.

Nelle giornate 10, 12, 17, 19, 24 e 26 febbraio 2026, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, sarà possibile sottoporsi alla vaccinazione contro l’influenza stagionale senza prenotazione, recandosi direttamente presso i centri vaccinali di Agrigento, Canicattì, Licata e Sciacca.

L’influenza è spesso considerata una patologia benigna, ma in realtà rappresenta un rilevante problema di sanità pubblica. Essa può determinare complicanze importanti, soprattutto nei soggetti fragili e in coloro che soffrono di patologie croniche respiratorie, cardiovascolari, renali e metaboliche, incidendo negativamente sulla qualità della vita dei cittadini, sul funzionamento dei servizi pubblici e sull’economia del territorio. Le epidemie stagionali colpiscono ogni anno tra il 5% e il 20% della popolazione, con percentuali che possono raggiungere il 40-50% nei gruppi a rischio, causando un’elevata morbilità e mortalità e comportando ricoveri e decessi in gran parte prevenibili.

Per questi motivi, l’ASP di Agrigento invita la cittadinanza, in particolare gli anziani, i soggetti fragili e le persone con patologie croniche, ad aderire alla campagna vaccinale, strumento fondamentale di prevenzione e tutela della salute individuale e collettiva.