Crolla il marciapiede del lungomare a San Leone, Barbera: “disastro annunciato”

Crolla nuovamente il marciapiede del lungomare delle Dune di San Leone. “Dopo sole due settimane dalla fine dei lavori di protezione e posa della nuova massicciata costati a noi contribuenti ben 400mila euro e mesi di caos e disagi alla viabilita’, la prima mareggiata puntuale, attacca il tratto adiacente il boschetto e il marciapiede. Un plauso va a questa amministrazione che come un vero fuoriclasse non sbaglia un colpo e puntuale segna un altro disastro da annotare nell’albo degli incompetenti”, si legge in un post di Andrea Barbera dell’Associazione Agrigento in Comune.