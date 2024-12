Depurazione, cinque milioni per i lavori di tre impianti nell’agrigentino

E’ stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro tra il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, la Regione Siciliana e l’ATI di Agrigento per la realizzazione degli interventi di depurazione proposti dall’ Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento e finanziati dal MASE con Decreto n. 262 del 09.8.2023 nell’ambito delle risorse del PNRR relative all’Investimento 4.4. “Investimenti di fognatura e depurazione”, per l’importo complessivo di € 5.526.630,00: “Lavori per la messa in esercizio e l’adeguamento dell’impianto di depurazione del Comune di Racalmuto”, di importo € 1.569.104,00; “Lavori per l’adeguamento del depuratore del Comune di Naro”, di importo € 2.943.285,00;“Lavori di adeguamento tecnologico e normativo dell’impianto di depurazione del Comune di Alessandria della Rocca”, di importo € 1.014.241,00.

Il Presidente dell’ATI di Agrigento, dott. Giovanni Cirillo, esprime grande compiacimento per il risultato raggiunto che contribuisce a migliorare e rendere più efficace, efficiente ed economico il sistema di depurazione nell’Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento, grazie al lavoro svolto dall’Ufficio dell’ATI in collaborazione con gli Uffici del Gestore Unico del SII AICA e del Comune di Alessandria della Rocca, in gestione salvaguardata.