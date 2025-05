Diramata allerta meteo arancione, domani scuole chiuse ad Agrigento 

Allerta meteo arancione sulla Sicilia per domani – giovedì 15 maggio – in Sicilia. L’avviso è stato diramato dal dipartimento di Protezione civile regionale, guidato da Salvo Cocina. Tra i destinatari dell’avviso i sindaci dell’Isola. L’allerta prevede precipitazioni intense, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su tutte le province. Per questo motivo il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, ha disposto la chiusura di tutte le scuole sul territorio. In arrivo l’ordinanza.

Anche altri comuni della provincia di Agrigento hanno adottato lo stesso provvedimento del primo cittadino della Città dei templi. Scuole chiuse, dunque, anche a Favara, Canicattì, Palma di Montechiaro e Porto Empedocle.