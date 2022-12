“Distributore carburanti non sicuro a San Benedetto”, la denuncia del Codacons

“Il distributore di carburante che sta nascendo in contrada San Benedetto, in territorio di Favara, secondo i nostri tecnici è fuori legge e c’è un alto rischio di incidente per chi transiterà su quella strada”. A dirlo è il vicepresidente di Codacons Agrigento, Giuseppe Di Rosa, attraverso una nota stampa.

“Le autorizzazioni per la costruzione di un nuovo distributore di carburanti in località “San Benedetto” su territorio del Comune di Favara (AG) sulla strada denominata (SP3) di proprietà del Libero Consorzio Provinciale, sono state rilasciate non rispettando quanto stabilito nella Circolare 8599 del 11/01/1960 e S.M. che stabilisce le prescrizioni che devono essere osservate per il rilascio delle licenze di accesso per le stazioni di rifornimento e di servizio. Come abbiamo già scritto, avevamo il sospetto, che grazie all’accesso agli atti, oggi è certezza. Non sono state rispettate le prescrizioni di legge per la sicurezza nella nascita dell’impianto, abbiamo tutti i documenti autorizzativi che ci permettono di dire che avevamo ragione noi, qualcuno ci smentisca o ci dimostri che esistono disposizioni diverse”.