Domani i funerali del giovane Dario Mortellaro, a S.Stefano Quisquina sarà lutto cittadino

Sarà lutto cittadino a Santo Stefano Quisquina per il giovane Dario Mortellaro, deceduto sulla statale 118, all’altezza del bivio per Palazzo Adriano, in uno scontro tra un’auto e un Tir.

I funerali si svolgeranno domani mercoledì, 5 Giugno 2024 alle ore 11:00 presso la Chiesa Madre di Santo Stefano Quisquina.

“Dario era un ragazzo solare, spinto dalla voglia di fare, con tante passioni .Basta poco per sentirci tutti parte della stessa famiglia che, in questo momento di immenso dolore, si sente stordita, incredula, impotente”, dice il primo cittadino Francesco Cacciatore invita tutta la cittadinanza, in particolare le attività autonome ed i commercianti, a mantenere un atteggiamento di raccoglimento e rispetto, con le modalità che riterranno più opportune per tale circostanza, come segno tangibile di vicinanza alla famiglia durante la celebrazione del funerale.