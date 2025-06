Ennesimo furto all’impianto Carboj di Sciacca, disagi per la turnazione idrica

La notte scorsa sono stati rubati cavi elettrici all’impianto Carboj di Sciacca. Ennesimo furto che oltre al danno economico, abbastanza rilevante, comporta anche ripercussioni sulla distribuzione idrica in alcune zone della provincia. Non è la prima volta che si verificano furti nell’impianto. Per la giornata di oggi, lunedì 30 giugno, Enel aveva programmato lavori nella zona dell’acquedotto Carboj.

Il sindaco, Fabio Termine, subito informato, ha fatto sapere che sta seguendo la vicenda e che “si farà il possibile per limitare al minimo i disagi”.