Favara, consegnati i lavori per il recupero del teatro al Boccone del Povero

Sono stati consegnati questa mattina all’impresa aggiudicataria i lavori per il recupero del teatro che si trova all’interno dei locali del Boccone del Povero. Presenti il sindaco Antonio Palumbo e l’assessore ai Lavori pubblici Emanuele Schembri.

Gli interventi, dal valore di oltre 400mila euro, sono finanziati con risorse che il Comune è riuscito a recuperare e salvare prima che fossero revocati. Un lavoro attento quello è stato condotto in questo anno e mezzo e che si aggiunge a quello di progettazione che tanti benefici sta portando alla città. In particolare i lavori non solo consentiranno di rendere pienamente utilizzabile l’anfiteatro, ma permetteranno anche di creare, nella chiesetta interna all’edificio, un piccolo museo dedicato al Barone Antonio Mendola, di cui si conservano le spoglie.

Altri cantieri verranno aperti nei prossimi mesi, restituendo a Favara nuove e più moderne infrastrutture.