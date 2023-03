Favara, l’Area Madre Teresa e il Consiglio Pastorale lanciano il “pranzo sospeso”

L’Area Madre Teresa di Favara e il Consiglio pastorale cittadino, dopo Natale, si fanno promotori dell’ iniziativa “Il pranzo sospeso”: con un’offerta di euro 10,00 da consegnare al parroco o al sacerdote della parrocchia sarà possibile assicurare un pasto completo per il pranzo di Pasqua alle persone che vivono in condizioni economiche disagiate. L’iniziativa “Per Pasqua… alimenta la Solidarietà” che si inserisce in quella ricorrente e di più ampio raggio conosciuta come “Aiutaci ad aiutare Favara”. Inoltre saranno forniti dei buoni spesa che potranno essere utilizzati presso il supermercato Md di Favara che permetterà cosi alle famiglie bisognose di acquistare il necessario per il pranzo di Pasqua.