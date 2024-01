Finanziaria, 80mila euro per uno scuolabus con allestimento disabili a Menfi

“Finalmente Menfi avrà uno scuolabus nuovo con allestimento disabile a disposizione della comunità scolastica”. Lo annuncia con soddisfazione il segretario della Democrazia Cristiana di Menfi, Tonino Tassinari. “Siamo soddisfatti perché l’On. Carmelo Pace, Capogruppo DC all’Assemblea Regionale Siciliana, ha mantenuto la promessa fatta a tutta la segreteria di Menfi e agli amici che a Menfi lo sostengono e che rappresenta un segnale di attenzione importante per l’intera comunità – continua Tassinari -. È un risultato che ci riempie di orgoglio e che aiuterà i nostri piccoli a vivere meglio la Scuola e le attività ad essa connesse: per noi l’ambiente scolastico e la salute dei nostri bambini, è priorità rispetto a tutto. Con questo gesto riteniamo di poter contribuire alla crescita sana dei nostri bambini e dell’intera popolazione scolastica: si tratta di un primo risultato ottenuto grazie all’amore che ci spinge verso la comunità dove viviamo”. Lo Scuolabus con allestimento disabile sarà acquistato grazie all’emendamento aggiuntivo alla Finanziaria erogato dall’Assessorato regionale per l’Istruzione.