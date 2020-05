Finanziaria, Gallo: “abbiamo garantito ampio possibile ristoro dall’emergenza covid”

“Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana ha svolto un ruolo determinante nell’ambito dell’elaborazione e dell’approvazione della Finanziaria regionale 2020 dettata dall’emergenza covid. Il nostro impegno è stato esclusivamente riservato a garantire nel modo più ampio possibile il ristoro dai danni legati all’emergenza covid e ad allestire le basi per il rilancio dell’economia dell’Isola gravemente compromessa dalla crisi”.



Così dichiara il deputato e vice coordinatore regionale di Forza Italia, onorevole Riccardo Gallo, a seguito dell’approvazione della Finanziaria. Gallo aggiunge: “Nella legge di stabilità vi sono importanti provvedimenti targati Forza Italia. Solo per citarne alcuni: aiuti per l’occupazione con le agevolazioni per le imprese che assumono dipendenti a tempo indeterminato, all’edilizia con i contributi ai proprietari di immobili privati per il rifacimento della facciate, ai siti Unesco con contributi per 5 milioni agli enti che li gestiscono, poi l’esenzione, per il 2020, del pagamento del bollo auto fino a 54Kw e per redditi fino a 15 mila euro, biglietti gratis sugli autobus per forze dell’ordine e vigili del fuoco, poi mille euro aggiuntivi per gli operatori sanitari Covid 19, ed ancora 50 milioni di euro per le aziende agricole 30 per il settore della pesca, 20 per quello florovivaistico, e, infine, 600 milioni di euro destinati alle Aree Urbane e alle Aree interne. Un plauso al proficuo lavoro del gruppo parlamentare all’Ars, al nostro presidente Gianfranco Miccichè, al presidente Musumeci, agli assessori Forza Italia e dell’intera giunta, ed al presidente della Commissione Bilancio, Riccardo Savona.