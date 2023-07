Porto Empedocle, incendio in un terreno: le fiamme lambiscono abitazioni

Un incendio è in corso in contrada Caliato, a Porto Empedocle. Lanciato l’allarme sul posto è arrivata una squadra AIB del Corpo Forestale. Dalle prime informazioni pare che, il fuoco è partito sicuramente da un terreno incolto con sterpaglie e si sta propagando minacciando le abitazioni. Sul posto stanno arrivando anche le squadre dei Vigili del Fuoco per cercare di domare le fiamme.