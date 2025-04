Furgone in fiamme lungo la Ss113: camionista illeso

Vigili del fuoco in azione stamani sulla strada statale 113, tra Rocca di Caprileone e Brolo, nel Messinese, per l’incendio di un furgone. Il mezzo, che trasportava medicinali e mangimi per animali, è stato avvolto dalle fiamme circa 50 metri dopo l’uscita di una galleria. Secondo le prime informazioni, a causare il rogo sarebbe stato un guasto di natura elettrica. Quando i vigili del fuoco del distaccamento di Sant’Agata di Militello sono giunti sul posto il furgone era già completamente avvolto dalle fiamme. Il proprietario del mezzo, sotto choc, è rimasto fortunatamente illeso. L’area è stata bonificata e messa in sicurezza.