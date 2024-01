Furto con spaccata, arrestati 2 pregiudicati

La Polizia di stato ha dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip presso il Tribunale di Termini Imerese, in provincia di Palermo, nei confronti di due pregiudicati palermitani, ritenuti responsabili di essere stati gli autori di due gravi episodi di furto, commessi ai danni di note attività commerciali, messi in atto con il metodo della spaccata. Uno degli episodi risale allo scorso 4 aprile quando i pregiudicati avevano messo a segno il primo colpo che aveva fruttato un bottino di oltre 4.500,00 euro. I due con il volto coperto da passamontagna, utilizzando delle mazze hanno mandato in frantumi la vetrata del punto vendita ed una volta all’interno hanno rubato denaro in contanti e ticket di vari concorsi a premio. Il secondo episodio ha riguardato un tentativo di furto commesso lo scorso 7 giugno, ai danni di una ricevitoria e rivendita di tabacchi di Bagheria. In questo caso, dopo avere sferrato violenti colpi contro la vetrata, gli autori sono scappati.