Gamberi non tracciati all’interno di un ristorante, scatta il sequestro e la sanzione

La task force coordinata dalla Polizia di Stato ha effettuato, nei giorni scorsi, un’articolata attività di controllo nei locali della zona della pescheria per verificare il possesso delle autorizzazioni previste per la vendita degli alimenti, la tracciabilità dei prodotti, le condizioni di sicurezza sul lavoro e la regolarità delle posizioni lavorative del personale dipendente.

Nel dettaglio sono stati controllati due ristoranti: nel primo sono state riscontrate diverse irregolarità che hanno determinato l’elevazione di sanzioni per un importo totale di 10.436 euro. Il personale del Servizio Igiene dell’Asp ha disposto la sospensione dell’attività di preparazione di alimenti del laboratorio cucina in quanto sono state accertate alcune criticità legate al collegamento diretto dei bagni dei dipendenti con la cucina, all’assenza di un deposito per le scorte alimentari, all’inidoneità degli spogliatoi, come rilevato, in questo caso dallo Spresal. Il Corpo Forestale e i medici veterinari hanno constatato la mancanza del necessario requisito della tracciabilità di 5 chili di gamberi rosa che sono stati distrutti. Altre infrazioni alla normativa vigente sono state rilevate dalla Polizia Locale che ha comminato sanzioni amministrative per la difformità sulla relazione sull’impatto acustico, la mancata segnalazione all’autorità competente delle modifiche planimetriche, l’assenza dell’aggiornamento dell’agibilità dei locali e per il mancato abbattimento delle barriere architettoniche.

Nel secondo ristorante, invece, all’esito dei controlli effettuati da tutti gli enti istituzionali che compongono la task force coordinata dalla Polizia di Stato non sono state constatate anomalie sia per quanto concerne la sicurezza alimentare sia per il personale dipendente.