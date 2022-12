Geta Tabone da Favara a Parigi e Londra

Riceviamo e pubblichiamo una nota del prof. Nuccio Mula su Geta Tabone, artista favarese di sicuro valore.

Geta Tabone, ammessa fra i pochissimi artisti del “Primo tour biennale d’Europa”, ideato e realizzato da uno staff di tutto rispetto e serietà come quello di “EA – Effetto Arte”, dopo aver esposto a Parigi in ottobre e a Barcellona a novembre) prosegue adesso a Londra la terza tappa del tour londinese, dal 13 al 17 dicembre, con altre sue due opere fra disegno manuale e disegno digitale, “Chi sono!” (matite, 40 x 40, e “Me stessa”, in digitale, 50 x 70) che si possono ammirare nelle foto qui inserite come nuove e degnissime testimonianze d’un percorso eclettico ed inesauribile, un vero forziere già colmo di multivalenze creative.

Geta Tabone Geta Otilia Tabone Geta Tabone, opera

Anche in questa ultima tappa 2022 Geta Tabone, di Favara, appena 27 anni ma già quotata a livello nazionale ed internazionale, e che a febbraio 2023 conseguirà la Laurea triennale in Arti visive e discipline dello spettacolo presso l’Accademia di Belle arti di Agrigento, ha ricevuto un’altra targa di merito da parte degli organizzatori del “Primo tour biennale d’Europa”, per “la sua creatività e l’impegno stilistico espresso”, ulteriore importante riconoscimento dopo il lusinghiero giudizio critico preliminare d’ammissione al tour (“Per essersi distinta attraverso una spiccata personalità artistica, frutto di costante ricerca espressiva ed esuberante creatività”) ed altre targhe che, nelle precedenti tappe, hanno sempre sottolineato e premiato “un notevole impegno stilistico espresso, prova di contemporanea creatività”).

L’importante manifestazione europea si concluderà, e non casualmente, a Venezia, nel gennaio 2023, tappa finale in cui Geta Tabone esporrà altre due nuove opere che sicuramente confermeranno, con un reale e meritato successo, l’alto talento di questa piccola ma grande e infaticabile promessa dell’Arte italiana.