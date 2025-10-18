Ultime Notizie

Getta la droga dall’auto, bloccato e arrestato un 33enne

All'interno di un pacchetto i Carabinieri hanno rinvenuto oltre 100 grammi di cocaina

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Ha cercato di liberarsi della droga gettandola dal finestrino dell’auto su cui viaggiava, ma i Carabinieri lo hanno visto e sono riusciti a recuperare la sostanza.

È così che, nel pomeriggio di ieri, nel rione di “Vilaggio Aldisio”, i Carabinieri della Stazione di Messina Bordonaro hanno arrestato – in flagranza di reato – un messinese di 33 anni, ritenuto responsabile di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

Il soggetto è stato fermato dai militari nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, finalizzato anche a contrastare lo spaccio degli stupefacenti.
Nella circostanza, non appena gli è stato intimato l’alt, ha tentato di disfarsi di un piccolo involucro lanciandolo dal finestrino, ma è stato subito notato dai Carabinieri, che hanno recuperato immediatamente il pacchetto e hanno rinvenuto all’interno oltre 100 grammi di cocaina.

Il 33enne è stato poi ristretto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità giudiziaria, mentre la droga sequestrata è stata consegnata ai Carabinieri del RIS di Messina per le relative analisi di laboratorio.

