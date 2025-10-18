Viabilità, Catanzaro: “Statale 115 simbolo del degrado infrastrutturale e di scelte miopi” 

“I lavori di manutenzione straordinaria sul viadotto Re, lungo la SS115 nel territorio di Porto Empedocle, sono l’ennesima dimostrazione della scarsa attenzione verso la viabilità siciliana”.

Lo denuncia Michele Catanzaro, capogruppo del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana, che segnala gravi disagi per cittadini e pendolari. “Il traffico – spiega – viene deviato su strade laterali che sono poco più che trazzere di campagna, senza alcuna alternativa viabile adeguata. I lavori, previsti fino al 22 novembre, stanno paralizzando la circolazione”.

Catanzaro punta il dito contro la mancanza di programmazione e chiede conto al governo nazionale: “Il Ministro Salvini, che ogni giorno rivendica risultati in Sicilia e che si esalta quando parla del Ponte sullo Stretto, è a conoscenza di questa situazione? Lo sviluppo passa prima di tutto da infrastrutture moderne e sicure”. Il deputato PD annuncia un’interrogazione urgente al governo regionale per denunciare l’assenza di una visione strategica nella gestione delle infrastrutture.

“La provincia di Agrigento, ricca di storia e attrazioni turistiche come la Valle dei Templi e la Scala dei Turchi, è lasciata al suo destino – dice – ed è inaccettabile che un territorio così prezioso venga penalizzato da scelte miopi e da una viabilità da terzo mondo”. E richiama l’attenzione di tutte le istituzioni e le forze politiche della provincia: “È tempo che tutte le istituzioni e le forze politiche del territorio facciano sentire la propria voce. Il nostro territorio non può più aspettare.”