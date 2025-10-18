Tentano furto in una farmacia, due arresti

Due uomini, di 59 e 35 anni, sono stati arrestati per un tentato furto a una farmacia nella zona dell’ospedale Cervello, a Palermo. I Falchi della polizia, giunti sul posto dopo una segnalazione giunta al 112, hanno notato un uomo che frettolosamente raggiungeva una vettura Fiat 500 con un altro uomo alla guida, per poi darsi alla fuga.

Dopo un breve inseguimento, l’auto è stata bloccata e a bordo è stato trovato diverso materiale atto allo scasso. Il controllo poi effettuato in farmacia ha consentito di accertare i chiari segni di effrazione. I due sono stati arrestati nella flagranza del reato per tentato furto aggravato in concorso e sono stati sottoposti alla misura dell’obbligo di dimora con permanenza notturna ed obbligo di firma.