Palermo

Tentano furto in una farmacia, due arresti

Dopo un breve inseguimento, l'auto è stata bloccata e a bordo è stato trovato diverso materiale atto allo scasso

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Due uomini, di 59 e 35 anni, sono stati arrestati per un tentato furto a una farmacia nella zona dell’ospedale Cervello, a Palermo. I Falchi della polizia, giunti sul posto dopo una segnalazione giunta al 112, hanno notato un uomo che frettolosamente raggiungeva una vettura Fiat 500 con un altro uomo alla guida, per poi darsi alla fuga.

Dopo un breve inseguimento, l’auto è stata bloccata e a bordo è stato trovato diverso materiale atto allo scasso. Il controllo poi effettuato in farmacia ha consentito di accertare i chiari segni di effrazione. I due sono stati arrestati nella flagranza del reato per tentato furto aggravato in concorso e sono stati sottoposti alla misura dell’obbligo di dimora con permanenza notturna ed obbligo di firma.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

L’appello dei familiari di Marianna: “Non fermate le ricerche, vogliamo certezze su dove piangere”
Catania

Locale abbandonato usato per consumare droga, 13 denunce
Palermo

Tentano furto in una farmacia, due arresti
Palermo

Controlli a tappeto dei Cc, 21 denunce e panificio sotto sequestro
Caltanissetta

A Caltanissetta omaggio floreale per i carabinieri caduti a Castel d’Azzano
Palermo

Controlli nei cantieri, scoperti lavoratori in nero e riscontrate irregolarità