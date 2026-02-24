“Giovani studenti pronti a soccorrere”: alla scuola media Garibaldi una lezione pratica di primo intervento

Studenti protagonisti della sicurezza e del primo soccorso grazie all’iniziativa promossa dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento che ha portato medici e infermieri tra i banchi del plesso “Garibaldi” dell’Istituto Agrigento Centro. Obiettivo dell’incontro: formare veri e propri “piccoli soccorritori”, fornendo agli alunni della scuola secondaria di primo grado strumenti e conoscenze utili per affrontare in modo corretto eventuali emergenze pediatriche.

L’attività, realizzata in collaborazione con la dirigente scolastica Rosetta Greco, ha rappresentato un importante momento di formazione e sensibilizzazione sulle principali procedure di primo intervento. Attraverso spiegazioni teoriche e indicazioni pratiche, gli studenti hanno appreso i fondamenti delle tecniche di primo soccorso da attuare nell’attesa dell’arrivo dei sanitari del 118, rafforzando così una cultura dell’attenzione, della prevenzione e del mutuo aiuto.

A guidare l’incontro è stato Gerlando Fiorica, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Anestesia e Rianimazione e del complesso operatorio dell’ospedale ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, insieme agli infermieri Salvatore Pantalena, Nicola Miceli e Francesco Giglione. Un’iniziativa che ha saputo coniugare formazione e partecipazione attiva, trasformando la scuola in un laboratorio di cittadinanza consapevole.