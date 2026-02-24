Catania

Droga a domicilio, 26enne sorpreso con lo stupefacente nello zaino

Il giovane effettuava le consegne a domicilio della sostanza stupefacente ai suoi clienti.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

È stato fermato dagli agenti della Polizia di Stato con lo zaino pieno di dosi di droga di tutti i tipi, per un peso complessivo di circa 700 grammi. Il pusher, un catanese incensurato di 26 anni, è stato bloccato mentre si trovava in giro, in auto, in compagnia della fidanzata, presumibilmente per effettuare delle consegne a domicilio della sostanza stupefacente ai suoi clienti.

Ad intimare l’alt per effettuare un controllo di routine sono stati i poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza “Borgo Ognina”, che hanno notato l’auto sospetta in via Pietro Novelli e, dopo aver chiesto i documenti al 26enne, hanno ritenuto di perquisire il veicolo, visto anche il nervosismo tenuto dall’uomo duranti gli accertamenti. 

I poliziotti hanno notato uno zaino sotto il sedile guida e, dopo averlo aperto per verificarne il contenuto, hanno trovato al suo interno decine di bustine, involucri e piccoli contenitori con droga di vario tipo, tra cocaina, marijuana, hashish e wax, che, secondo quanto ricostruito dai poliziotti, avrebbe consegnato a domicilio negli orari concordati con i suoi clienti. 

Infatti, il 26enne avrebbe ideato un comodo sistema di prenotazione e consegna per agevolare gli acquirenti dello stupefacente, i quali, dopo averne fatto richiesta tramite un semplice messaggio inviato al cellulare, avrebbero ricevuto quanto ordinato nel luogo e negli orari stabiliti. 

Al momento del controllo, nella disponibilità dell’uomo sono state trovate dosi già pronte per essere spacciate; nello specifico 54 bustine di marijuana, 23 involucri di cocaina, 9 di hashish e 4 contenitori di wax, oltre ad una somma in denaro di 200 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. 

Lo spacciatore è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. 

Informato il PM di turno presso il Tribunale di Catania, il 26enne è stato condotto in carcere in attesa di essere giudicato. In sede di convalida dell’arresto, il giudice ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

