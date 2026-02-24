Palermo

Ladro acrobata bloccato con il taser dopo inseguimento sui tetti

L'uomo bloccato è stato dichiarato in arresto per tentato furto in abitazione e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale

Pubblicato 30 minuti fa
Da Redazione

Per bloccare un ladro acrobata i carabinieri hanno dovuto utilizzare il teser. È successo a Palermo in via Pitrè dove due uomini si erano arrampicati sul ponteggio di un palazzo in ristrutturazione per rubare in qualche appartamento. Sono stati notati dai residenti ed è scattato l’allarme.

I militari hanno iniziato un inseguimento fino sul tetto per bloccare i ladri che hanno cercato di aggredire i due carabinieri lanciandogli contro secchi di vernice, materiale di risulta e colpendoli con una spranga. Un militare ha utilizzato lo spray urticante in dotazione contro uno dei malviventi, mentre il secondo militare ha bloccato un 41enne con il teser. Il complice è riuscito a fuggire. L’uomo bloccato è stato dichiarato in arresto per tentato furto in abitazione e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale ed è stato portato in carcere.

