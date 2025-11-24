Gira per le vie di Favara armato di un fucile giocattolo, denunciato immigrato 

Girava armato di un fucile, che si è rivelato essere un giocattolo privo di tappo rosso, creando il panico per le vie di Favara. Un immigrato ventenne, originario del Gambia, ospite di una comunità locale, è stato immediatamente fermato e controllato dai carabinieri della Tenenza di Favara allertati dai residenti della zona. I militari dell’Arma, dopo aver messo in sicurezza l’area, hanno identificato il ventenne denunciandolo per violazioni della legge in materia di armi.