Grande interesse al Sea Food Expo di Barcellona per le aziende del Distretto della Pesca e Crescita Blu

A Barcellona, Sea Food Expo 2023 ha accolto in tre giorni un pubblico di oltre 30.000 professionisti del settore ittico. Si è trattato del più grande evento del settore che ha mostrato un’affluenza e risultati di vendita notevoli nonostante le persistenti sfide geopolitiche e pandemiche. Alla manifestazione ha partecipato anche una delegazione del Distretto della Pesca e Crescita Blu, guidata dal Presidente Nino Carlino. Sei le aziende, tutte facenti parte del Distretto della Pesca, che hanno rappresentato la Sicilia: Blu Ocean, Lanza Sea Food, Siciliana Fish, Carlino srl, Medimar e Ittigel. Per tutte c’è stata la possibilità di incontrare buyer internazionali, commercianti ed operatori del settore ittico.

Proficua anche l’attività svolta dal Distretto della Pesca. Il Presidente, Nino Carlino, ha avuto la possibilità di diversi incontri di alto profilo, primo tra tutti quello con il Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, che ha avuto parole di elogio per l’attività del Distretto della Pesca e per la presenza delle sue aziende a rappresentare la Sicilia a Barcellona. Il Ministro Lollobrigida è stato invitato dal Presidente Carlino a partecipare alla prossima edizione del Blue Sea Land di Mazara del Vallo ad ottobre. Proficui i colloqui avuti dal Presidente Carlino anche con l’On. Mirco Carlone, Presidente della Commissione Agricoltura alla Camera dei Deputati, con l’on. Massimo Casanova, deputato europeo e componente della Commissione Agricoltura al Parlamento Europeo, e con Emanuele Manzitti, Console Generale d’Italia a Barcellona.

Il Sea Food Expo Global 2023 ha mostrato le soluzioni e le tendenze più recenti nel settore ittico, sviluppate per affrontare questioni come sostenibilità, clima, salute, tendenze di consumo ed evoluzione del gusto. Con oltre due terzi dei visitatori che sono arrivati con specifiche intenzioni di acquisto, Sea Food Expo Global 2023 ha superato gli obiettivi di vendita e marketing di tutti gli espositori. Particolarmente ricco il programma di conferenze con oltre 20 sessioni educative su argomenti attuali all’interno dell’ambiente commerciale dei prodotti ittici. Per il Distretto della Pesca e Crescita Blu e per le sue aziende associate è stato certamente un grande successo.