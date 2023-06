Il Famoso fisico e musicista Vincenzo Schettini in visita al Conservatorio Arturo Toscanini

Una graditissima visita ieri al Conservatorio di Musica Arturo Toscanini dove il fisico, docente e musicista Vincenzo Schettini, tra i professori più amati e seguiti d’Italia, si è recato durante il tour organizzato dal distretto turistico Costa del Mito e ha incontrato docenti e studenti impegnati durante le loro lezioni quotidiane. Il professore, complimentandosi con il Direttore prof. Riccardo Ferrara e la Vice Direttrice prof.ssa Mariangela Longo e il Prof. Egidio Eronico (docente referente del progetto acustico) per il trattamento acustico applicato in tutte le aule che rendono la struttura all’avanguardia a livello europeo, ha cosi commentato: ” Oggi ho fatto un viaggio indietro nel tempo: mi sono diplomato in violino nel 2000 e nel frattempo vedo che sono cambiate tante cose. Allora non c’era questa cura al trattamento acustico, ora c’è ed è importante che sia proprio un Conservatorio protagonista nel rivoluzionare la gestione sonora dei propri ambienti, perché quando si deve suonare è giusto che si possa farlo in ambienti corretti dal punto di vista fisico, cosa che dovrebbe essere applicata anche nelle Scuole. Infatti non solo per il suono, per il canto per la musica in generale è utile che l’onda sonora arrivi in maniera corretta ma anche per il parlato. In questo modo docenti e studenti farebbero molta meno fatica durante le lezioni. Sono contento di avere fatto questa passeggiata nel territorio e di vedere questo bel lavoro che realizzato dal Conservatorio Toscanini di Ribera. Per me è la prima volta che visito la Costa del Mito dove tornerò sicuramente per tutto quello che a questo bellissimo territorio può offrire e che invito a visitare con guide esperte per apprezzarlo ancora di più dal punto di vista storico, culturale ed archeologico.” Per il professore e per i suoi tantissimi followers che, molto interessati hanno seguito la sua visita e fatto domande in diretta su Tik Tok, si sono esibiti il giovanissimo pianista Giovanni Vetrano e la Violinista Giusy D’Anna