Il mercato settimanale si svolgerà regolarmente anche per il 25 aprile

“D’intesa con il presidente dei Mercatisti, Domenico Danisi, si è deciso di mantenere regolarmente lo svolgimento del mercato nella giornata di venerdì 25 aprile, nonostante la coincidenza con la festività nazionale. Il mercato si terrà, come di consueto, a Piazza Ugo La Malfa”. Cosi l’Assessore alle Attività Produttive, Carmelo Cantone, che smentisce categoricamente le notizie circolate in queste ore secondo cui il mercato settimanale del venerdì, previsto per il 25 aprile, sarebbe stato posticipato a domenica 27 aprile.

“Invitiamo pertanto cittadini e operatori a non dare credito a notizie infondate e a partecipare numerosi all’appuntamento settimanale con il mercato”, ha concluso Cantone.