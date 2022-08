Il ministro Garavaglia a Realmonte: “la scala dei turchi futuro per il turismo”

“ La Scala dei Turchi, un’emozione incredibile, come i Templi, i luoghi più belli della Costa del Mito e allora che dire c’è un tema di fondo su cui dobbiamo lavorare molto cioè: far conoscere queste meraviglie soprattutto ai giovani del resto del mondo, la generazione X, nati dal 97 in poi, sono due miliardi nel mondo e sono il futuro del turismo. Bene, vogliamo far venire un miliardo di essi alla Scala dei Turchi? Come ministero del Turismo abbiamo rivisto il portale italia.it .Un lavoro collettivo, attrattore turistico : Basta postare una foto e far sapere al mondo dove si trova questo luogo iconico”.

Queste le parole del ministro al Turismo, on. Massimo Garavaglia, che dopo la visita ad Agrigento si è recato nel pomeriggio per visitare la Scala dei Turchi a Realmonte, accompagnato dal sindaco Sabrina Lattuca e dall’ europarlamentare Annalisa Tardino. Dopo una breve passeggiata dinanzi allo sperone di marna bianca, si è aperto un tavolo di intesa e collaborazione tra il ministro ed il primo cittadino: infrastrutture, riserva marina, gestione ed economia circolare sono stati fissati tre punti programmatici per la crescita e valorizzazione di Realmonte, della provincia e della Sicilia.

Inserimento del sito Scala dei Turchi, parte della Costa del Mito, come bene protetto dall’Unesco, già SIC e candidato dal 2007 ad essere inserito nell’elenco dei Siti protetti.

Sostenere l’istanza proposta dal comune relativa alla Bandierina Blu

Pianificazione da parte di soggetti competenti di un progetto futuro di tutela, valorizzazione, fruizione e ricerca della Scala dei Turchi, con un contributo diretto da parte del Ministero al Turismo.

“ Sono molto soddisfatta della visita del ministro Garavaglia- afferma il sindaco Lattuca- che dopo aver visitato il sito in tutta la sua bellezza ed unicità, si è impegnato a seguire personalmente, nella qualità di Ministro al Turismo, i progetti portati avanti dall’amministrazione sin dal primo giorno.

Progetti questi ultimi concreti ed importanti per la tutela e crescita del territorio che l’amministrazione comunale ha affrontato con impegno fin dal primo momento del mio mandato con grande forza. E’ stata attivata una collaborazione fattiva per un percorso di valorizzazione, crescita e tutela dell’area territoriale da realizzare in breve termine che, garantisca un futuro concreto di certezze economico occupazionali per il nostro comprensorio”