AICA ricorda che ad Agrigento è operativo anche lo sportello di Villaggio Mosè in viale Leonardo Sciascia. Il punto è stato attivato grazie alla convenzione con EgoGreen e offre agli utenti un presidio sul territorio per accedere ai servizi del gestore. Allo sportello i cittadini possono presentare le richieste di nuovi allacciamenti, gestire i contratti di utenza e le volture, chiedere la ristampa delle bollette e ricevere assistenza per i pagamenti. Gli operatori danno anche informazioni commerciali e amministrative. Lo sportello riceve dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00. Con il punto di Villaggio Mosè AICA allarga la propria rete con l’obiettivo è avvicinare il servizio ai cittadini ed essere più presente nei centri della provincia.

Ad Agrigento gli utenti possono rivolgersi, oltre che a Villaggio Mosè, anche alla sede di via dell’Industria. In provincia gli sportelli si trovano a Campobello di Licata, in via T. Edison 19; a Canicattì, in via D. Cirillo 16 e in via Regina Elena 13; a Favara, in corso Vittorio Veneto 76; a Licata, in corso Roma 39; a Naro, in via Piave 13; a Porto Empedocle, in via Milano 42; a Raffadali, in via Nazionale 94 e in via Porta Palermo 1; a Ribera, in via Riggi 25; a San Biagio Platani, in corso Umberto I 58; a San Giovanni Gemini, in corso Umberto I 547; a Sciacca, in via Giuseppe Licata 270 e in via Scaglione 354. Tutti gli orari di apertura e le altre informazioni sono disponibili sul sito istituzionale di AICA, all’indirizzo www.aicaonline.it.