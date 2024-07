“Il vento del nord”, al via a Lampedusa la 16ª edizione tra cinema e solidarietà

Anche il film di Matteo Garrone Io Capitano è in arrivo a Lampedusa insieme ai protagonisti del film, in una serata evento di grande emozione, per la 16.ma edizione de Il Vento del Nord, la rassegna organizzata con il coordinamento di Laura Delli Colli, l’organizzazione di Massimo Ciavarro che l’ha ideata nel 2008 e la consulenza di Giovanni Spagnoletti, che si inaugura sabato prossimo 27 Luglio, in un luogo speciale che continua a vivere il cinema sullo schermo una sola volta all’anno, proprio grazie a quest’iniziativa.

Dodici i titoli in programma e molti gli incontri organizzati per le ragazze e i ragazzi dell’isola anche con i giornalisti e operatori culturali che saranno sull’isola per approfondire temi e suggestioni di un progetto che unisce l’intrattenimento alla cultura e lo spettacolo alle storie vicine al pubblico dei più giovani per i quali il cinema sull’isola è ogni anno una scoperta. “Con LampedusaCinema, l’associazione nata per produrre ogni anno Il Vento del Nord – spiega Laura Delli Colli – rinnoviamo ancora una volta un appuntamento che nasce dalla voglia di rendere ‘contagiosa’ la passione del cinema e condividerla con gli spettatori di un luogo speciale, che non ha una sala, ma anche dalla naturale vocazione di prossimità di una vera e propria ‘terra di mezzo’ che, in un clima di accoglienza unico, convive quotidianamente con la realtà complessa e le difficoltà delle migrazioni”.