Imbrattata la statua del Cristo nero con dello spray, indagini a Siculiana 

Vandali in azione a Siculiana. La statua del Cristo nero, situata in uno dei punti di accesso del paese subito dopo lo svincolo lungo la strada statale 115, è stata imbrattata con della vernice spray di colore blu. In particolare qualcuno ha sporcato i piedi del simulacro. Lo scrive il quotidiano La Sicilia.

Il raid è stato messo in atto nelle ore notturne. Un gesto che ha suscitato particolare sdegno nella comunità di Siculiana. A fare la scoperta sono stati i residenti della zona che hanno immediatamente avvisato l’arciprete. Il parroco si è poi recato dai carabinieri sporgendo denuncia contro ignoti. Aperta un’inchiesta per danneggiamento.