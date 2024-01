In fiamme barche al porticciolo, l’intervento dei Vigili del fuoco

Vigili del fuoco in azione stamani a Palermo, dopo la segnalazione di un incendio che ha interessato alcune imbarcazioni all’interno del porticciolo sul lungomare cittadino nel quartiere di Roccella-Acqua dei Corsari. L’immediato intervento dei pompieri ha scongiurato che le fiamme si propagassero rapidamente alle altre barche. Il rogo non ha provocato danni o feriti. Sono in corso indagini per risalire alle cause dell’incendio. Sulla vicenda indaga la Polizia.