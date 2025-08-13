Apertura

In ospedale dopo incidente ma con una pistola senza tappo rosso, denunciato 

A finire nei guai un 45enne di Palma di Montechiaro, in ospedale con una scacciacani priva di tappo rosso

Pubblicato 52 minuti fa
Da Redazione

Trasferito all’ospedale di Agrigento dopo esser rimasto coinvolto in un incidente stradale viene sorpreso in possesso di una pistola scacciacani priva di tappo rosso. A finire nei guai è stato un quarantacinquenne incensurato di Palma di Montechiaro.

L’uomo, secondo quanto ricostruito, era stato portato al San Giovanni di Dio in seguito ad un sinistro. Qualcuno degli operatori ha però notato la presenza di una pistola che soltanto in un secondo momento, con l’arrivo delle forze dell’ordine, si è rivelata essere un’arma giocattolo priva di tappo rosso. 

