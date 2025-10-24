Incremento del monte orario, il direttore generale ASP incontra una delegazione di dipendenti
Il direttore ha ribadito l’impegno di portare nel breve il monte orario da 18 a 24 ore equiparando così i contratti degli assistenti amministrativi quelli altre figure
Le risposte ai diretti interessati. Il direttore generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, Giuseppe Capodieci, ha ricevuto questa mattina una delegazione di assistenti amministrativi ASP per offrire chiarimenti e rassicurazioni su un argomento caldo in questi giorni ossia l’incremento orario settimanale da 18 a 24 ore.
Per il contingente di dipendenti interessato, circa una cinquantina di lavoratori, il direttore ha ribadito l’impegno di portare nel breve il monte orario da 18 a 24 ore equiparando così i contratti degli assistenti amministrativi quelli altre figure. La conferma è stata accolta con soddisfazione dalla rappresentanza e ribadisce un impegno assunto già da tempo dalla Direzione generale.
L’auspicabile passaggio invece da 24 a 36 ore per diverse professionalità, ha ripetuto il manager anche in questa occasione, non è di competenza ASP ma dipende da decisioni sovraordinate, regionali e nazionali, anche sotto il profilo della necessaria copertura finanziaria.