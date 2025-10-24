“Elementa”, pensiero in cammino tra parola e paesaggio alla Valle dei Templi

A grande richiesta una nuova data di “Elementa – Percorsi d’autunno”: visto il grande successo del primo incontro, domenica 26 ottobre torna la passeggiata meditativa “ Fuoco ”: non semplici camminate ma esperienze di pensiero in cammino nate anche dalla voglia di far conoscere siti restituiti alla comunità e trova nei quattro elementi di Empedocle – fuoco, terra, aria e acqua – un filo conduttore da srotolare con la guida dell’intellettuale e storico agrigentino Beniamino Biondi che cura il progetto per il Parco archeologico Valle dei Templi e per CoopCulture.

Le “passeggiate meditative”sono gratuite e adatte ad un pubblico adulto . È necessaria la prenotazione e abbigliamento da passeggiata-trekking.

FUOCO : domenica 26 ottobre alle 15.30 dalla chiesa del Cristo delle Forche, luogo recentemente restituito alla città dopo anni di chiusura grazie al restauro curato dal Parco Archeologico. La passeggiata “Il limite e l’orizzonte”, condurrà lungo la salita verso la Rupe Atenea, in un’esperienza simbolica di ascesa e riflessione interiore. Il primo elemento-guida si ricollega al mito di Prometeo e trova nel fuoco, la voglia di spingersi oltre il limite.

TERRA domenica 9 novembre alle 15, tra il Santuario rupestre di Demetra a San Biagio e la fontana arcaica, per un itinerario su “Sacro femminile, terra e memoria”. Elemento portante è ovviamente la terra che in questo luogo in cui si venera fecondità e dialogo, non poteva che esserci. Letture e momenti di condivisione faranno emergere il legame tra la Dea e la Madre Terra.

ARIAdomenica 23 novembre alle 10.30 al Castello di Poggiodiana tra Ribera e Caltabellotta, appena riaperto al pubblico dopo un importante intervento di valorizzazione e illuminazione del Parco. Il tema sarà “Potere, rovina e rinascita”: un cammino tra le mura antiche per riflettere sul tempo, sulla fragilità e sulla capacità di rinascere. Aria diventa qui simbolo di visione e leggerezza.

Ultimo appuntamento – ACQUA domenica 7 dicembre alle 15 alla Casa museo Luigi Pirandello, ultimo incontro dedicato a “Identità, maschera e verità”. L’acqua è l’elemento che scorre e riflette, così anche l’Io fluido e mutevole che attraversa tutta la poetica pirandelliana. Dal cortile della casa natale al pino che custodisce la tomba del drammaturgo, un cammino tra origine e ritorno, tra finzione e verità.

