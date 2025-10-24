Non luogo a procedere per il 47enne accusato di diffamazione ai danni dell’ex sindaco di Naro

Il Tribunale di Agrigento ha disposto il non luogo a procedere nei confronti di un 47enne accusato di diffamazione aggravata ai danni dell’ex sindaco di Naro. La sentenza, emessa ieri dalla sezione penale monocratica, segna la conclusione del procedimento giudiziario avviato in seguito a una serie di post pubblicati sui social network che, secondo l’accusa, avrebbero leso la reputazione dell’ex primo cittadino. L’inchiesta era nata da una querela presentata dall’ex sindaco, il quale denunciava offese e allusioni a presunte irregolarità o negligenze nell’amministrazione comunale. I fatti contestati si collocavano tra dicembre 2022 e febbraio 2024, con riferimenti sui social a presunti episodi di “malagestione” e “irresponsabilità”.

Nel dispositivo, il giudice ha distinto due diversi periodi temporali. Per i post pubblicati dal 16 dicembre 2022 al 6 gennaio 2024, la querela è stata ritenuta tardiva e dunque improcedibile. Per quanto riguarda invece il post del 22 febbraio 2024, il magistrato ha stabilito che il fatto non costituisce reato. Le motivazioni della decisione saranno depositate entro trenta giorni.

Il 47enne, assistito dal proprio legale, era stato citato a giudizio diretto dalla Procura di Agrigento lo scorso anno, con una prima udienza fissata per settembre. L’ex sindaco aveva la possibilità di costituirsi parte civile, ma con questa sentenza il processo si conclude senza condanna, poiché il fatto non ha rilevanza penale.