Incidente in moto, perde la vita Stefano Neri di 19 anni

Tragedia nella serata di ieri in via San Leo ad Adrano, dove un giovane di 19 anni, Stefano Neri, è morto cadendo dal suo ciclomotore per cause ancora in fase di accertamento. Sul posto sono giunti gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Adrano per la gestione della viabilità e i sanitari del 118, che hanno trasportato il passeggero, che è rimasto ferito, all’ospedale di Biancavilla.

Lo scooter si è scontrato in maniera violenta all’incrocio con via Ugo Foscolo con un’autovettura che poi si è allontanata, il conducente non ha prestato soccorso, in serata si è poi presentato nella sede del commissariato della Polizia di Stato.