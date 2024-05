Incidente stradale sulla A18, 53enne in prognosi riservata

E’ in condizioni critiche nel reparto di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale Cannizzaro di Catania a causa dei gravissimi traumi riportati la donna rimasta ferita ieri in un incidente stradale avvenuto lungo l’autostrada A18, in direzione Messina, poco dopo lo svincolo di Fiumefreddo di Sicilia.

Tre le auto coinvolte. Per la donna, di 53 anni, giunta in codice rosso, la prognosi è riservata. Insieme con lei in una delle tre auto coinvolte nel sinistro viaggiava il compagno 52enne, anch’egli arrivato in codice rosso. L’uomo è ricoverato nel Trauma center in condizioni meno gravi.