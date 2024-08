Inclusione in azienda: come promuoverla e quali vantaggi offre

Un’azienda inclusiva sa valorizzare il potenziale di ogni membro del proprio team, apprezzandone le peculiarità e aiutandolo a sviluppare le proprie potenzialità.

Per rendere un’impresa più inclusiva è necessario combattere contro pregiudizi, preconcetti, vecchie abitudini che causano chiusura e diversità di trattamento. Sebbene la disparità di genere nel mondo del lavoro sia uno dei problemi più noti, non è l’unico; a questo si affiancano le differenze di età, le discriminazioni etniche, di orientamento sessuale e di scelte religiose e le disabilità.

Superare questi ostacoli e riuscire a creare un gruppo di lavoro eterogeneo, in cui ognuno si senta integrato e ben accetto, non si limita a rendere l’ambiente di lavoro più appagante per i dipendenti, ma apporta anche numerosi vantaggi alle aziende.

In questo articolo scopriremo quali sono i vantaggi che la creazione di un ambiente inclusivo può apportare alle imprese e come mettere in atto questo cambiamento.

Azienda inclusiva: i vantaggi

Superare le disparità di genere, religione, etnia, disabilità e altro, consente, in primo luogo, di ottenere il massimo dai propri dipendenti. Facendoli sentire apprezzati e valorizzati, si permette loro di dare il meglio di sé e di essere quanto più possibile produttivi. Oltre a questo, combattendo chiusure e preconcetti tra colleghi, è possibile creare un team unito e sereno.

Questi fattori consentono, da un lato, di combattere contro l’assenteismo e la fuga dei cervelli e, dall’altro, di attrarre nuovi talenti in cerca di un ambiente stimolante che permetta loro di accrescere le competenze e fare carriera. Un’azienda inclusiva, ma anche ricca a livello di diversità, è anche in grado di migliorare la propria reputazione e di attrarre clienti sensibili alle tematiche sociali.

Promuovere l’inclusività in azienda

Per raggiungere il risultato desiderato è fondamentale partire dall’utilizzo di un linguaggio inclusivo, a partire dalla pubblicazione degli annunci di lavoro fino alle comunicazioni interne ed esterne, e a politiche aziendali che permettano a ogni dipendente di avere le stesse opportunità di carriera e lo stesso tipo di trattamento economico. Anche il ricorso a soluzioni di welfare aziendale che garantiscano a tutti i dipendenti l’accesso a servizi e benefici in grado di migliorare la qualità della loro vita, nonché la sensibilizzazione dei dipendenti, attraverso un processo di educazione mirato a far superare pregiudizi e timori, possono favorire la creazione di un ambiente inclusivo.

A seconda del gap che si desidera colmare, è inoltre necessario ricorrere a soluzioni differenti e mirate. Ad esempio, per contrastare le disparità di genere è possibile offrire promozioni alle donne meritevoli e garantire loro orari flessibili e smart working per aiutarle a trovare il corretto bilanciamento tra vita e lavoro, nonché concedere il congedo parentale agli uomini con figli.