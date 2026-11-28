Un reparto più accogliente, più umano e più vicino alle donne. Con questo spirito le volontarie dell’associazione Onde Rosa, guidate dalla presidente Silvia Failla Mulone, hanno allestito le decorazioni natalizie nel reparto di Senologia diagnostica del San Giovanni di Dio.

Un gesto semplice ma ricco di significato, che si inserisce nel percorso di collaborazione già avviato tra l’associazione e il reparto diretto dal dottore Francesco Amato, dopo le recenti iniziative dedicate alla sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione. Numerose le socie che hanno partecipato all’allestimento, confermando ancora una volta il motto che da sempre accompagna l’attività dell’associazione: “Insieme si vince”. Una presenza corale che testimonia la volontà di essere accanto alle donne non soltanto nelle campagne di sensibilizzazione, ma anche nei luoghi in cui ogni giorno si affrontano paure, speranze e percorsi di cura.

“Sono molto contento di questa collaborazione che abbiamo ormai instaurato con le associazioni e in particolare con Onde Rosa – afferma il direttore della Senologia diagnostica, Francesco Amato – Dopo la camminata che abbiamo realizzato insieme per le vie della città per promuovere il ruolo della prevenzione, sento l’esigenza di ringraziare l’associazione per quanto fatto all’interno del nostro reparto. Hanno creato un’atmosfera natalizia molto bella e suggestiva, nel pieno rispetto di quel principio di umanizzazione delle cure che per noi rappresenta un valore fondamentale. Ci occupiamo di una patologia che coinvolge profondamente non soltanto la donna ma anche la sua famiglia. Rendere gli ambienti meno asettici e più accoglienti possibile, soprattutto in prossimità delle festività natalizie, è importante per accogliere al meglio le nostre pazienti e farle sentire meno sole durante il loro percorso”.

Per Silvia Failla Mulone, l’iniziativa rappresenta una naturale prosecuzione del lavoro svolto sul territorio:“Dopo la camminata dedicata alla prevenzione abbiamo ricevuto numerosi riscontri positivi, anche sulla maggiore conoscenza dei servizi offerti dall’ospedale di Agrigento. Volevamo dare continuità a quel messaggio e soprattutto essere presenti all’interno del reparto. È un modo concreto per dire che ci siamo, che siamo al fianco degli operatori sanitari e, soprattutto, delle donne che hanno bisogno di sostegno. Noi ci occupiamo di prevenzione primaria anche attraverso lo sport. I più recenti studi confermano il valore dell’attività fisica sia come forma di prevenzione sia come supporto durante i percorsi di cura. La nostra presenza qui vuole essere un’ulteriore testimonianza di vicinanza e attenzione verso tutte le donne”.

Tra alberi addobbati, decorazioni ed emozioni, il reparto di Senologia diagnostica si prepara così ad accogliere il Natale con un volto ancora più umano. Un piccolo gesto capace di trasmettere un messaggio importante: quando istituzioni sanitarie, associazioni e cittadini lavorano insieme, la cura passa anche dall’accoglienza, dalla vicinanza e dalla capacità di far sentire ogni persona parte di una comunità. Perché, come ricorda il motto di Onde Rosa, insieme si vince.