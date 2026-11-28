Una vera e propria tragedia. Una ragazza di 23 anni, Federica Parrinelli, di Valguarnera, è morta in un drammatico incidente avvenuto ieri pomeriggio lungo la strada provinciale 4, in contrada Paparanza.

La giovane era alla guida di una Toyota Yaris quando, forse a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, ha perso il controllo del veicolo schiantandosi contro un’altra auto condotta da un ragazzo. L’impatto è stato violento e per Federica non c’è stato nulla da fare. Federica frequentava il quarto anno di università alla Kore di Enna ed era iscritta a Scienze delle formazione. La 23enne era conosciuta anche per il suo lavoro, faceva la commessa in un negozio all’Outlet di Dittaino.