Il già spinoso caso della zona a traffico limitato in via Atenea, già al centro di un dibattito tra amministrazione comunale e commercianti sul piede di guerra, diventa scontro anche di natura politica nelle Commissioni consiliari I e V. Lo scrive il quotidiano La Sicilia. La vicenda è contenuta in un verbale del 26 novembre quando, durante la discussione sulla rimodulazione degli orari della Ztl, viene comunicata l’astensione per incompatibilità della consigliera comunale Elvira Mangione che gestisce una struttura ricettiva nel centro storico. Una scelta, quella di fare un passo indietro, giudicata “tardiva” dai presenti.

I consiglieri comunali Simone Gramaglia e Angelo Vaccarello hanno così sollevato il caso contestando la tempistica dell’astensione che, a loro dire, sarebbe dovuta avvenire nel momento dell’insediamento della stessa commissione e non a lavori già avviati. Un terreno reso ancora già “scivoloso” anche perchè la consigliera Mangione aveva già partecipato ad un precedente dibattito senza tuttavia sollevare riserve e facendosi promotrice – nel giugno e nel settembre scorso – di un questionario comunale sulla zona a traffico limitato ma anche sulla rimodulazione della tassa di soggiorno. Per questo motivo è stata chiesta la trasmissione del verbale al presidente del consiglio e alla conferenza dei capigruppo per valutare la permanenza in commissione.