Far conoscere ai giovani le opportunità offerte dalle professioni sanitarie e accompagnarli nelle scelte che riguarderanno il loro futuro formativo e lavorativo. Con questo obiettivo si è svolto all’Istituto Fermi – Re Capriata di Licata, un incontro tra gli studenti delle quinte classi degli indirizzi Biotecnologie Sanitarie e Biotecnologie Ambientali e i rappresentanti dell’Ordine delle professioni infermieristiche, presieduto da Salvatore Occhipinti. Ad accogliere i componenti dell’Ordine è stata la dirigente scolastica Amelia Porrello, insieme alla docente Anna Maria Gibaldi. Per l’Opi, oltre al presidente Occhipinti, erano presenti i consiglieri Aurelio Deoma e Patrizia Zarbo e il presidente del Cai, Giacinto Lo Piccolo.

Nel corso dell’incontro è stato proiettato un filmato della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche che illustra i molteplici ambiti nei quali opera l’infermiere moderno, dalle attività assistenziali in ospedale e sul territorio ai servizi di emergenza, fino ai ruoli di coordinamento e dirigenza. Gli studenti hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino il percorso universitario necessario per intraprendere la professione infermieristica, gli sviluppi accademici successivi alla laurea triennale, le possibilità offerte dalle lauree magistrali e le concrete prospettive occupazionali che il settore sanitario continua a garantire.

“Abbiamo voluto incontrare questi studenti perché si tratta di ragazzi già orientati verso il mondo delle scienze e della salute – spiega il presidente Occhipinti – Abbiamo illustrato le numerose opportunità offerte oggi dalla professione infermieristica, mostrando i diversi contesti operativi nei quali un infermiere può lavorare e crescere professionalmente. Abbiamo anche parlato dei percorsi universitari presenti in Sicilia e nel resto d’Italia, delle possibilità di specializzazione e delle concrete opportunità occupazionali legate alle assunzioni previste nei prossimi anni. È fondamentale che i giovani possano compiere una scelta consapevole, conoscendo fino in fondo il valore e le prospettive di una professione essenziale per il sistema sanitario”.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di orientamento promosso dall’istituto scolastico e rappresenta un’importante occasione di confronto tra il mondo della scuola e quello delle professioni sanitarie. In un periodo in cui il Servizio sanitario è chiamato a rispondere a bisogni assistenziali sempre più complessi, favorire il dialogo con gli studenti significa investire sul futuro della salute pubblica, avvicinando le nuove generazioni a professioni che svolgono un ruolo centrale nella cura e nell’assistenza delle persone. L’Opi, dunque, conferma ancora una volta il proprio impegno nella promozione della cultura sanitaria e nell’orientamento dei giovani, contribuendo a far conoscere una professione che oggi offre significative opportunità di crescita umana, professionale e occupazionale.