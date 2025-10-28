Ultime Notizie

Isole minori, Confesercenti: “tavolo urgente sui collegamenti”

Confesercenti chiede alla Regione di individuare soluzioni concrete e condivise, in vista anche della predisposizione dei nuovi bandi.

Pubblicato 18 minuti fa
Da Redazione

Confesercenti Sicilia chiede l’apertura di “un confronto strutturato” sui collegamenti con le Isole Minori. “Le Isole Minori vivono da anni una condizione di discontinuita’ nei trasporti, con mezzi spesso inadeguati, tariffe onerose e collegamenti insufficienti – si legge nella nota -. E’ necessario che la Regione e le Autorita’ competenti coinvolgano tutti gli stakeholder per individuare soluzioni concrete e condivise, in vista anche della predisposizione dei nuovi bandi.”

Confesercenti ricorda che “l’incontro del 30 settembre scorso non ha consentito la piena partecipazione dei Sindaci e delle categorie produttive, limitando la possibilita’ di affrontare in modo approfondito le questioni di merito”. “Chiediamo che venga convocato al piu’ presto un tavolo tecnico con la partecipazione di tutti gli attori coinvolti – prosegue la nota – poiche’ garantire collegamenti efficienti, mezzi adeguati e tariffe sostenibili significa tutelare il diritto alla mobilita’ dei residenti e favorire lo sviluppo turistico ed economico di territori straordinari ma fragili come le Isole Minori siciliane”.

